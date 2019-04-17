Путин заметил рост конкуренции среди чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что среди «управленцев» разных уровней растет конкуренция, передает РИА «Новости».
Президент заверил, что рост требований к чиновникам заметен и хорошо ощущается.
«Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней — региональных и федеральных», — заметил Путин.
Реклама
Также президент рассказал, что российские власти создали систему подготовки «молодых, но уже опытных управленцев».
Ранее Путин посоветовал чиновникам «не бронзоветь».