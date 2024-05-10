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Водитель упавшего в Мойку автобуса сел за руль после 20-часовой смены и 5 часов сна

112: водитель Рахматшох Курбонов вышел в рейс после 20-часовой смены

Водителя автобуса, упавшего в Мойку в Петербурге, заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Жена водителя Рахматшоха Курбонова рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того приступив к работе с пяти утра. А в половине восьмого его уже разбудили и велели снова садиться за руль. По словам супруги, на здоровье мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость.

10 мая около часа дня в районе дома №69 на Большой Морской улице в Петербурге пассажирский автобус, в котором находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойку. Пострадавших направили в медучреждения. К сожалению, выжили не все.

Следственный комитет России завел по факту ДТП уголовное дело.

Кроме того стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга после аварии оштрафовал фирму «Такси», владеющую упавшим в реку пассажирским автобусом, на 400 тысяч рублей за нарушение условий лицензии.

Ранее стало известно, что момент падения автобуса в Мойку в центре Петербурга попал на видео.

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