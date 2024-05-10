Режиссер сериала о блокаде рассказал, как выбрал Ваню Дмитриенко рассказчиком

Режиссер Данил Мотин объяснил выбор певца Вани Дмитриенко на роль «закадрового голоса» сериала «Осталась одна Таня». Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать» издания Life.

По словам Мотина, приглашение Дмитриенко позволило сделать образовательную часть проекта легче и художественней.

«У нас была большая редакторская команда, мы работали совместно с Институтом развития интернета, с ВК, с историками и придумывали решение того, как эту образовательную нагрузку сделать, во-первых, фактологически достоверной, но в то же время не душной и интересной. И мое было предложение пригласить Ваню Дмитриенко, так как он пользуется популярностью у молодежи», — говорит Мотин.

В День Победы, 9 Мая, была опубликована финальная серия вертикального сериала «Осталась одна Таня» о блокаде Ленинграда. В основу сериала легли дневники блокадников, в частности, девочки Тани Савичевой.

Накануне стало известно, что сериал «Король и шут» получит полнометражное продолжение.

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