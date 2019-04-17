Порошенко отреагировал на судебный иск канала Коломойского

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал судебный иск руководства телеканала «1+1 медиа», которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский. Об этом сообщает УНИАН.

Порошенко заявил, что выиграет суд по иску, так как у него уже есть подобный опыт. Он напомнил, что выиграл в деле против телерадиовещательной организации «Би-би-си». Президент Украины признался, что выиграть в Лондонском суд проще, чем в украинском, однако он не теряет надежды.

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«Очень трудно с каналом «1+1» судиться в суде первой инстанции. Даже президенту. Но мы выиграем», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету.