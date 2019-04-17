Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

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Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА «Новости».

«Власти России признали одного из сотрудников нашего консульства в Иркутске персоной нон-грата», — сказала Сувара.

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Она добавила, что высылка дипломата является результатом применения Россией «принципа взаимности».

«Польское радио» уточняет, что был выдворен один из вице-консулов дипмиссии.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне восполнит численность.