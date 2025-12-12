Известный преподаватель музыки погиб из-за тяжелых травм

В Москве умер известный музыкант и педагог Альберт Комаров. Как сообщает mk.ru, исполнитель трагически погиб 11 декабря.

55-летнего преподавателя детской музыкальной школы обнаружили в 17.20 прохожие рядом с домом на проспекте Андропова, где Комаров проживал. Мужчина получил тяжелые травмы и к моменту, когда его тело нашли, был уже мертв.

Причина смерти Комарова устанавливается, полиция рассматривает версию несчастного случая.

Альберт Комаров был художественным руководителем ансамбля «Ретро», в составе которого записал альбом «Песочные часы». Работал преподавателем школы искусств имени Юрия Розума. Также он был автором ряда документальных фильмов, членом Союза кинематографистов РФ. Участвовал в телевизионном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».

В новогоднюю ночь Альберт Комаров собирался выступать в кафе у себя на малой родине в Тамбове, а в день гибели показывал в социальных сетях наряженную елку и поздравлял подписчиков с наступающим Новым годом.

