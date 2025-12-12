В России рухнули продажи пикапов

В ноябре 2025 года на российском рынке было продано 1,99 тыс. новых пикапов, что на 24% меньше, чем в ноябре 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В модельном рейтинге пикапов лидером ноября является JAC T9 с показателем 320 единиц. Далее следуют Changan Hunter Plus и Great Wall Poer (273 и 250 ед. соответственно). В первую пятерку здесь также вошли RAM 1500 (225 ед.) и УАЗ «Пикап» (197 ед.).

Всего за 11 месяцев 2025 года в России было продано 19,5 тыс. новых пикапов. Это на 26% меньше, чем в январе – ноябре 2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

