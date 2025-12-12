На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело Дерипаски против Google направили в Москву

Решение суда Кубани по иску Дерипаски к Google отменили, дело направили в Москву
Краснодарский краевой суд отменил решение Усть-Лабинского районного суда по гражданскому спору о защите чести, достоинства и деловой репутации Олега Дерипаски с компанией Google LLC и Марией Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов). Об этом говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Дело направлено по подсудности в Зеленоградский районный суд Москвы.

«Установлено, что дело рассмотрено Усть-Лабинским районным судом в нарушение правил подсудности, так как ни один из ответчиков не находится на территории Краснодарского края», — говорится в заявлении.

25 июня Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял решение о частичном удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и бывшему председателю совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих.

Адвокат предпринимателя Алексей Мельников заявил, что суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих в интернете о финансировании ЧВК.

До этого Таганский суд Москвы утвердил мировое соглашение бизнесмена Олега Дерипаски с журналистами Татьяной Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) и Александром Плющевым (признан в РФ иностранным агентом) по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. В соответствии с решением суда Фельгенгауэр и Плющев должны были удалить и опровергнуть информацию.

Ранее Тиньков проиграл Дерипаске суд второй инстанции.

