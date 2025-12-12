Аэропорт Грозного возобновил работу

В аэропорту Грозного (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, данные ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения в аэропортах Магаса, Грозного и Владикавказа были введены в 12:43 мск. До этого небо над воздушной гаванью Грозного закрывали ночью 12 декабря.

По данным Министерства обороны РФ, ночью над территорией были уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Орловской и Ростовской областях сбили по одному дрону, в Тамбовской и Тульской областях — по два. Над акваторией Черного моря, а также в Тверской и Смоленской областях нейтрализовали по три воздушные цели. Атаку четырех летательных аппаратов отразили в столичном регионе, в Ярославской области ликвидировали восемь БПЛА. Большую часть беспилотников — 63 — сбили над Брянской областью.

Ранее в Шереметьево был введен план «Ковер».