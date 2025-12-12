На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько регионов России достигли рекордов потребления электричества

СО ЕЭС: в четырех регионах РФ достигнуты рекорды энергопотребления
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Новые исторические максимумы энергопотребления достигнуты в течение последних нескольких дней в Татарстане, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае. Об этом сообщает Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

«12 декабря 2025 года новые рекордные показатели достигнуты: в энергосистеме Хабаровского края – 1811 МВт (+10 МВт к предыдущему рекорду от 24 января 2025 года); в энергосистеме Забайкальского края – 1538 МВт (+65 МВт к рекорду от 18 февраля 2024 года)», - сказано в сообщении.

Также Системный оператор сообщил о рекорде энергопотребления, зафиксированном в Татарстане накануне.

«11 декабря 2025 года абсолютные исторические максимумы обновлены: в энергосистеме Республики Татарстан – 5241 МВт (+89 МВт к рекорду от 19 февраля 2025 года); в энергосистеме Республики Бурятия – 1204 МВт (+3 МВт к рекорду от 29 января 2025 года)», - добавляется там.

Как отмечается, одним из основных факторов роста потребления мощности в российских регионах стало увеличение промышленной нагрузки.

До этого Правительство России сообщило о намерении ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную — за незаконный майнинг. В случае, если мйнинг россиян будет превышать лимиты нового закона, им может грозить суровое наказание.

Ранее замглавы администрации президента РФ назвал майнинг криптовалют новой статьей экспорта.

