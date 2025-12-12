В Оренбургской области загорелся завод

В Орске Оренбургской области загорелось здание завода. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано. Задействованы 46 человек и 17 единиц техники», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что на технологический процесс возгорание не повлияло.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», жители сообщали о большом столбе дыма и жаловались на «химический запах» на улицах.

До этого в Улан-Удэ в республике Бурятия загорелсяторговый центр «Баянгол». По данным местных Telegram-каналов, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, в том числе крыша здания. По предварительным данным пострадали пять граждан, трое из них были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее в Индонезии произошел пожар в офисном здании.