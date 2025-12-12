Россиянам рассказали, как начать худеть с 1 января

Россияне, планирующие худеть с 1 января 2026 года, не должны запрещать себе все подряд, чтобы не сорвать прогресс – начинать следует постепенно и без ограничений. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Дело не в слабой воле, — старт слишком часто строится на завышенных ожиданиях. Чтобы движение действительно вошло в жизнь, начинать нужно не с героизма, а с понимания, ради чего все затевается. Когда человек честно формулирует конкретное желание, мотивация перестает быть хрупкой. Важно уменьшить масштаб мечты до выполнимой цели. Три тренировки по 25 минут или десять тысяч шагов пять раз в неделю — уже конкретный шаг. Чем реалистичнее старт, тем выше вероятность, что вы его удержите. И начинать стоит не с наказаний, а с удовольствия: прогулки под любимый подкаст, танцы, плавание, короткие домашние круговые тренировки», — заявил он.

По словам Брабечана, следует тренироваться около трех раз в неделю и стараться не переусердствовать.

«Первые две недели — самые важные. Это период адаптации: 25–30 минут в комфортном темпе, задача — просто появляться на тренировке. Новичку достаточно двух коротких силовых занятий и одного кардио в неделю. Базовые упражнения вроде приседов, выпадов, отжиманий от опоры и планки уже дают прогресс, если делать их регулярно. Нагрузка должна ощущаться, но оставлять силы на повтор — это безопасно и мотивирует больше, чем попытки «выжать максимум» с первого дня. Через пару недель можно немного усилить программу: добавить один подход или несколько минут. Чтобы спорт прижился, он должен быть удобным — готовьте одежду заранее, держите под рукой короткие тренировки, а в загруженные дни позволяйте себе десятиминутные мини-сессии — они работают лучше, чем полный пропуск. Помогает и внешняя поддержка: друг, чат, дневник», — сказал он.

Ранее врач рассказала, какими видами спорта можно заниматься при астме.