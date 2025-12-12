На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как начать худеть с 1 января

Тренер Брабечан: похудение с 1 января следует начать не с запретов, а с удовольствия
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, планирующие худеть с 1 января 2026 года, не должны запрещать себе все подряд, чтобы не сорвать прогресс – начинать следует постепенно и без ограничений. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Дело не в слабой воле, — старт слишком часто строится на завышенных ожиданиях. Чтобы движение действительно вошло в жизнь, начинать нужно не с героизма, а с понимания, ради чего все затевается. Когда человек честно формулирует конкретное желание, мотивация перестает быть хрупкой. Важно уменьшить масштаб мечты до выполнимой цели. Три тренировки по 25 минут или десять тысяч шагов пять раз в неделю — уже конкретный шаг. Чем реалистичнее старт, тем выше вероятность, что вы его удержите. И начинать стоит не с наказаний, а с удовольствия: прогулки под любимый подкаст, танцы, плавание, короткие домашние круговые тренировки», — заявил он.

По словам Брабечана, следует тренироваться около трех раз в неделю и стараться не переусердствовать.

«Первые две недели — самые важные. Это период адаптации: 25–30 минут в комфортном темпе, задача — просто появляться на тренировке. Новичку достаточно двух коротких силовых занятий и одного кардио в неделю. Базовые упражнения вроде приседов, выпадов, отжиманий от опоры и планки уже дают прогресс, если делать их регулярно. Нагрузка должна ощущаться, но оставлять силы на повтор — это безопасно и мотивирует больше, чем попытки «выжать максимум» с первого дня. Через пару недель можно немного усилить программу: добавить один подход или несколько минут. Чтобы спорт прижился, он должен быть удобным — готовьте одежду заранее, держите под рукой короткие тренировки, а в загруженные дни позволяйте себе десятиминутные мини-сессии — они работают лучше, чем полный пропуск. Помогает и внешняя поддержка: друг, чат, дневник», — сказал он.

Ранее врач рассказала, какими видами спорта можно заниматься при астме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами