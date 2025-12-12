На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков отреагировал на встречу по украинскому вопросу в Париже

Песков: РФ не знает, о чем пойдет речь на встрече по вопросу Украины в Париже
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Российская сторона не знает, о чем пойдет речь в субботу, 13 декабря, на встрече по украинскому вопросу в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не знаем, о чем они там будут говорить», — заявил он.

По словам Пескова, в ходе обсуждений сторон происходят какие-то изменения в так называемом мирном плане, однако российская сторона не обладает информацией о корректировках.

Он добавил, что Кремль не располагает информацией о том, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Европейского союза (ЕС).

По данным портала Axios, в субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников из США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Целью встречи станет обсуждение плана, предложенного Трампом, по разрешению украинского кризиса.

11 декабря пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт сообщала, что американская сторона готова направить своих представителей на встречу в Европу, если появится уверенность в возможности заключения мирного соглашения.

Ранее Песков раскрыл реакцию РФ на желание Турции содействовать украинскому урегулированию.

