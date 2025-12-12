На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо заявил, что не позволит выплаты «репарационного кредита» Киеву

Фицо: Словакия заблокирует все решения по финансированию военных расходов Украины
Darko Vojinovic/AP

Словакия воспрепятствует выдаче «репарационного кредита» Киеву. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсети Х.

«На предстоящем Европейском совете я не поддержу никакого решения, которое финансировало бы военные расходы Украины», — написал он.

Фицо заявил, что Словакия не поддержит выделение европейских средств на войну, поскольку Братислава придерживается мирной политики.

3 декабря Еврокомиссия одобрила план по предоставлению Украине «репарационного кредита» в размере €165 млрд за счет изъятия замороженных российских активов. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, средства должны покрыть финансовые потребности Киева на ближайшие два года. Против плана выступает Бельгия, где хранится большая часть активов, а в Кремле ранее назвали такое изъятие «воровством» и заявили, что готовят ответные меры.

В свою очередь Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению кредита для Украины за счет замороженных российских активов.

Ранее в Еврокомиссии заявили о поддержке США по репарационному кредиту Украине.

