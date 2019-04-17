Климкин уличил российские власти в «показном цинизме» из-за инцидента в Керчи
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отказ российских властей освобождать украинских моряков, задержанных в Керченском проливе является «показным цинизмом». Об этом он написал в своем фейсбуке.
«Когда весь мир требует освободить украинских моряков, продолжать их арест - это даже не дерзость, это показной цинизм», — считает Климкин.
Он подчеркнул, что Россия «сознательно затягивает» судебный процесс над моряками, несмотря на «общепризнанную» неправомерность ее действий.
Ранее российский МИД заявил, что Киев использует «керченский инцидент» во внутриполитических целях.
5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.