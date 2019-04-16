Возле поместья Зеленского задержали людей с пулеметом
Депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил, что недалеко от дома кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского правоохранительные органы задержали людей с пулеметом. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, группа вооруженных людей готовила покушение «из мотивов мести».
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Он добавил, что в джипе у задержанных обнаружили пулемет с убойной дальностью более трех километров. Они поджидали свою «жертву» в лесу, уточнил Геращенко.
На настоящий момент полиция проверяет информацию, почему эта группа людей находилась недалеко от коттеджа, в котором проживает Зеленский.
Ранее сообщалось, что против Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке.