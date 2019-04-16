Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов

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Действующий глава Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, который должен прийти на дебаты 19 апреля вместо другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, ранее Данилюк представлял в Лондонском суде позицию государства в деле Приватбанка. Однако, добавил Порошенко, сейчас он перешел в команду Зеленского, одним из руководителей которой является юрист Андрей Богдан — адвокат Коломойского. По его словам, это является преступлением.

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«...сегодня он работает в штабе, в котором работают люди Коломойского. В этом есть признаки преступления. Остановитесь и выйдите из этого штаба», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что на дебаты вместо Зеленского придет его советник Александр Данилюк.