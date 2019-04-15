NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма

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Предвыборная гонка на Украине приняла «сюрреалистический оборот» после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.

Зеленский заранее предупредил, что не будет участвовать в дебатах из-за разногласий по поводу сроков. Тем не менее, действующий украинский лидер, изо всех сил пытаясь возродить свою ослабевающую предвыборную кампанию, все равно пошел на дебаты, нападая на «виртуального кандидата».

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Как пишет газета, единоличные «дебаты», состоявшиеся на стадионе в Киеве, транслировавшиеся в прямом эфире по телевидению, состоялись всего за неделю до второго и решающего тура выборов. Он состоится 21 апреля. Во втором туре с самого начала доминировали «грязные трюки», а не политические вопросы, пишет NYT.

Ранее Порошенко нашел в сериале «Слуга народа», в котором играет его оппонент Владимир Зеленский, риторику «гибридной войны».