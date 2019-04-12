Дутерте пригрозил кастрацией полицейским-наркоторговцам

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Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал кастрировать служителей правопорядка, которые замешаны в наркоторговле, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Данное заявление филиппинский лидер сделал во время выступления в провинции Западный Негрос.

Он подчеркнул, что коррумпированные полицейские станут «следующими» после наркоторговцев, напоминания о прошедшей в стране борьбе с торговцами наркотиков.

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«Только попробуйте заняться наркоторговлей, и я вас кастрирую», — сказал Дутерте.

В прошлом году Дутерте призывал пристрелить его, если он нарушит конституцию.