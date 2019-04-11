Охрану Зеленского усилили перед вторым туром выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/897/12280897/RTS2FRNU-pic905-895x505-2500.jpg">

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что национальная полиция Украины усилила охрану кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, охрану усилили после того, как Зеленский вышел во второй тур президентской гонки.

Реклама

«И эта охрана [Национальная полиция] у него действовала еще с первого тура, когда же Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану», — отметил Аваков.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского обвинила штаб Порошенко в распространении провокационного видеоролика, на котором лидера первого тура сбивает грузовой автомобиль. Кроме того, сторонники Зеленского порекомендовали кандидату усилить охрану.