Охрану Зеленского усилили перед вторым туром выборов на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что национальная полиция Украины усилила охрану кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, охрану усилили после того, как Зеленский вышел во второй тур президентской гонки.
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«И эта охрана [Национальная полиция] у него действовала еще с первого тура, когда же Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану», — отметил Аваков.
Ранее сообщалось, что команда Зеленского обвинила штаб Порошенко в распространении провокационного видеоролика, на котором лидера первого тура сбивает грузовой автомобиль. Кроме того, сторонники Зеленского порекомендовали кандидату усилить охрану.