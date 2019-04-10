В штабе Зеленского рассказали о сотрудничестве с юристом Коломойского

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который работает в команде шоумена, никак не влияет на взгляды Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, такое заявление было сделано экспертом штаба шоумена по вопросам электронного управления и народовластия Александра Мережко.

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По его словам, «юрист — это как врач», и что Богдан просто предоставил определенные юридические услуги, которые ни о чем не говорят.

«То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию, имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского», — отметил Мережко.

Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку.