Президент Исландии заговорил на русском

Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.

Он отметил, что учил русский язык давно и уже почти ничего не помнит, однако одну вещь очень хочет сказать.

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«Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — заявил президент, после чего зал зааплодировал.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по данным российских исследователей, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир.