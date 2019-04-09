Politico: Трампа просят перестать увольнять людей

Союзники президента США Дональда Трампа в конгрессе встревожены «чисткой» в министерстве внутренней безопасности США и призывают его больше не увольнять высокопоставленных чиновников, поскольку это не приведет к разрешению кризиса в миграционной системе, пишет Politico.

На этой неделе Трамп уволил главу ведомства Кирстен Нильсен, однако это не стало «шоком», поясняет издание. О том, что чиновника могут уволить, говорили давно. Тем не менее высокопоставленных республиканцев в конгрессе беспокоят перестановки в администрации, а также дальнейшая «сложная битва» за утверждение нового руководства.

Республиканцы отмечают, что президент имеет право уволить любого, но лишь немногие поддерживают увольнение Нильсен, руководителя секретной службы США Рэндольфа Аллеса и угрозы еще большего количества увольнений, продолжает издание. По данным издания, часть республиканцев также обеспокоена растущим влиянием главного помощника Белого дома Стивена Миллера.