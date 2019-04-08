Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась не в украинской столице, а в казахстанском городе, сообщает «Страна.ua», имея данные выписки из МВД.

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.

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Однако выяснилось, что Марина Порошенко родом из Семипалатинска, где в СССР проходили ядерные испытания.

Ранее СМИ заподозрили жену Порошенко в отмывании денег через благотворительные фонды.