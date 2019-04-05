Колумнист WSJ предсказал поражение Байдена на выборах-2020

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену не следует участвовать в гонке за президентское кресло в США, поскольку его ожидает «горькое» поражение, пишет обозреватель The Wall Street Journal Пегги Нунан.

В марте и апреле Байден попал под волну обвинений в непристойном поведении. Его обвинили семь женщин, которые вспомнили различные случаи, когда политик к ним притрагивался, после чего им было неприятно.

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«Сейчас агенты других кандидатов пытаются запугать вас, чтобы вы не влезали [в президентскую гонку на выборах-2020]», — пишет Нунан.

Ранее издание Axios сообщало, что за такими происками могут стоять люди из команды сенатора и кандидата в президенты США 77-летнего Берни Сандерса.

Сам Байден до сих пор не объявлял о своем участии в президентских выборах. Обозреватель WSJ предполагает, что обвинения в харассменте против Байдена могут появиться вновь. И его поражение «будет хуже неожиданного, оно будет горьким».

Демократы не боятся победы Байдена в номинации за место кандидата от партии — они считают его слишком старым для этого, полагает автор. Однако теперь в демократической партии едва ли проявят прежнее уважение к 76-летнему политику, который вступал в нее в конце 1960-х годов, когда та была еще другой, заключает Нунан.