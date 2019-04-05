Порошенко объявил свои требования по дебатам с Зеленским

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы его дебаты с оппонентом во втором туре выборов Владимиром Зеленским прошли в три этапа. Слова украинского лидера передает УНИАН.

По словам Порошенко, «хорошо бы» разделить дебаты на несколько этапов. В первом стороны обсудили бы ключевые полномочия президента как верховного главнокомандующего, во втором этапе внешнюю политику, а в третьем — защиту конституционных прав и свобод украинцев.

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«Я твердо убежден, что он [Зеленский] наберется мужества... и дебаты состоятся, тем более, что это требование украинского закона», — заключил Порошенко.

Ранее были обнародованы результаты экспресс-теста Порошенко на наркотики и алкоголь.