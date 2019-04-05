NYT: Коэн нашел жесткий диск с «данными» на Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/97/12093097/AP_18346640571748-pic905-895x505-93731.jpg">

Майкл Коэн, который является бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа, обнаружил на одном из своих жестких дисков «важные данные», которые могут быть связаны с американским лидером, передает The New York Times.

Об этом в письме к законодателям США заявили юристы Коэна.

Реклама

Согласно тексту, Коэн готов сотрудничать с конгрессом для продления срока нахождения на свободе.

Как отмечается, на найденном адвокатом диске содержатся более 14 млн файлов, среди которых сообщения и записи голосовой почты.

При этом юристы Коэна просят конгрессменов отложить дату заключения экс-адвоката Трампа в тюрьму, чтобы он успел изучить все файлы и представить их конгрессу.

Ранее СМИ сообщили, что Коэну посоветовали «спать спокойно» после контакта с защитой Трампа.