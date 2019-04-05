NYT: Коэн нашел жесткий диск с «данными» на Трампа
Майкл Коэн, который является бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа, обнаружил на одном из своих жестких дисков «важные данные», которые могут быть связаны с американским лидером, передает The New York Times.
Об этом в письме к законодателям США заявили юристы Коэна.
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Согласно тексту, Коэн готов сотрудничать с конгрессом для продления срока нахождения на свободе.
Как отмечается, на найденном адвокатом диске содержатся более 14 млн файлов, среди которых сообщения и записи голосовой почты.
При этом юристы Коэна просят конгрессменов отложить дату заключения экс-адвоката Трампа в тюрьму, чтобы он успел изучить все файлы и представить их конгрессу.
Ранее СМИ сообщили, что Коэну посоветовали «спать спокойно» после контакта с защитой Трампа.