В штабе Порошенко оценили условие Зеленского по проведению анализов

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В штабе президента Украины Петра Порошенко прокомментировали предложение кандидата в главы государства Владимира Зеленского провести анализы в частной клинике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там заявили, что Зеленский хочет избежать независимого обследования на алкоголь и наркотики.

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«Но следует учитывать, что владелец лаборатории «Евролаб» Андрей Пальчевский является политически ангажированным», — подчеркнули в штабе Порошенко.

Уточняется, что Пальчевский якобы симпатизирует Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.