Как Мердок правит миром и манипулирует Трампом, выяснила New York Times

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Медиамагнат Руперт Мердок и его сыновья за счет своих СМИ дестабилизируют демократию в Северной Америке, Европе и других странах. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Мердок вместе со своими сыновьями Лахланом и Джеймсом оказывает политического влияния на ситуацию во всем мире.

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Как отмечается, медиамагнат также «манипулирует» президентом США Дональдом Трампом с помощью корпорации Fox, которая принадлежит его сыну Лахлану.

При этом Мердок не воспринимает Трампа всерьез и считает, что он является «идиотом».

Ранее СМИ сообщили, что Мердок назвал Трампа «идиотом».