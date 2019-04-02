Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента
Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.
Об этом заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах.
По его словам, в настоящее время необходимо немедленное конституционное решение.
Реклама
Он также добавил, что заявление о предстоящей отставке Бутефлики является неконституционным.
Ранее стало известно, когда президент Алжира уйдет в отставку.