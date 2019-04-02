Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента

Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.

Об этом заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах.

По его словам, в настоящее время необходимо немедленное конституционное решение.

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Он также добавил, что заявление о предстоящей отставке Бутефлики является неконституционным.

Ранее стало известно, когда президент Алжира уйдет в отставку.