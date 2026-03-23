Необычайно сильная гроза прошла в столице Катара и ее пригородах

Аномально сильная для засушливого Катара гроза с раскатами грома, молниями и ливнем прошла в Дохе и ее пригородах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гроза состоялась в ночь на понедельник, 23 марта. По данным агентства, дождь шел такой плотный, что от него отходил пар. Раскаты грома, в свою очередь, были настолько громкими и частыми, что местные жители, привыкшие за время эскалации на Ближнем Востоке к работе ПВО, решили, что это звуки взрывов.

Дожди в Катаре — явление настолько редкое, что власти регулярно устраивают особую совместную молитвенную службу в мечетях о ниспослании дождя, на которую созывают все население страны.

До этого в Омане начались проливные дожди с сильным ветром. Как писало РИА Новости, в результате урагана не выжило как минимум четыре человека. Люди находились в автомобилях. Машины унесло потоками воды в горных районах.

Ранее по затопленным улицам Бали поплыли гигантские сетчатые питоны.