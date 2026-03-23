Независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали в беседе с ТАСС заявил, что свободолюбивым странам, верящим в лучший мир, следует поддержать Россию.

По его словам, Россия, как он считает, ведет борьбу за весь мир и выступает против империализма, колониализма и других негативных явлений. Он также отметил, что противостояние, по его мнению, идет с Западом и его элитой.

«Сейчас самое время поддержать Россию. Как и во время Великой Отечественной войны», — отметил он.

Журналист не раз посещал Донбасс и приграничные регионы России, откуда делал репортажи. Кроме того, он сообщал, что подписал контракт и собирается отправиться в зону СВО, где будет служить в отряде «Родня» в составе интербригады «Пятнашка».

До этого глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Европа «слишком много» поддерживает Россию, продолжая покупать в нее энергоносители. По словам Стенергард, со времени начала СВО европейские страны поддержали Украину на 187 млрд евро. При этом в течение того же времени ЕС импортировал российские энергоносители на сумму 201 млрд евро.

