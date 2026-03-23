Неизвестный ударил подростка ножом в лицо в торговом центре Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге подросток получил ножевое ранение в торговом центре
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге 17-летний подросток получил ножевое ранение в лицо в торговом центре «Атмосфера». Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на фудкорте. Подросток вместе с тремя друзьями поел после игры в футбол. Между несовершеннолетними и сидевшей рядом компанией произошел конфликт. В ходе ссоры неизвестный мужчина подошел к юноше и не менее одного раза ударил его ножом в лицо.

Друзья мальчика вызвали скорую помощь, пострадавшему сделали челюстно-лицевую операцию. По словам матери юноши, персонал ТЦ и охрана не помогли, нападавший скрылся, его разыскивает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Кузбассе пьяный внук напал с ножом на бабушку из-за замечания. Подросток пришел к бабушке с ночевкой, они распивали спиртное. Около двух часов ночи женщина начала ругаться на внука, оскорблять его и потребовала уйти. Разозлившись, юноша взял кухонный нож и ударил пенсионерку в спину, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее пьяный подросток напал с ножом на подругу матери в общежитии Невинномысска.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!