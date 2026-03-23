Евродепутат заявил, что ЕС стоило заключить сделку с Россией

Евродепутат Кеннес заявил, что сделка с РФ могла спасти ЕС от энергокризиса
Сделка с Россией могла спасти Европу от энергетического кризиса, ее нужно было заключать сразу после начала войны США и Израиля с Ираном. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Им никогда не следовало обращаться в США и платить за газ в пять раз больше. И это тоже козырь, который мы, левые, должны были разыграть и сказать: «О, если цены на газ вырастут, есть решение. Заключите сделку с Россией, и проблема будет решена», — сказал он, отметив, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер был единственным, кто предлагал заключить сделку с РФ для поставок энергоресурсов.

На прошлой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Как считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, «цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз отказом от российских энергоресурсов стреляет себе в ногу.

 
