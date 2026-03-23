Депутата Самокиша могут исключить из партии после насмешки над Чаком Норрисом

Депутату Госдумы от «Единой России» Владимиру Самокишу может грозить лишение мандата после его публикации о смерти американского актера Чака Норриса. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в руководстве партии.

По словам собеседника издания, высказывания депутата в публичном пространстве сочли недопустимыми. Он отметил, что руководство намерено принять жесткие меры, вплоть до исключения из партии и сложения мандата.

Самокиш отреагировал на новость о смерти Чака Норриса в своем Telegram-канале, написав, что актер «сдох». Это вызвало резкую реакцию пользователей, которые указали, что подобные формулировки недопустимы для депутата и представителя партии власти. Однако в ответ на критику от лица Самокиша начали сыпаться нецензурные высказывания.

Вечером 19 марта стало известно, что Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. По данным издания TMZ, ссылающегося на семью актера, он скончался на Гавайях в кругу близких. Причина смерти не раскрывается. При этом сообщалось, что за день до этого Норрис был в хорошем настроении и даже тренировался карате.

