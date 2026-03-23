Россиянам посоветовали открыть вклад и накопительный счет

Россиянам выгодно одновременно открыть вклад и накопительный счет: на практике это сочетание помогает одновременно сохранить доходность и доступ к части денег. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель продукта тематического поиска Яндекса по финансам Любовь Орлова.

«Если у человека есть, к примеру, 500 тыс. рублей, вопрос обычно состоит не в том, чтобы выбрать что-то одно, а в том, какую часть суммы можно разместить на вкладе ради более высокой и фиксированной доходности, а какую оставить в более гибком формате. Такой подход позволяет не держать деньги без дела, но и не лишаться возможности быстро воспользоваться ими при необходимости. Один из самых понятных сценариев — когда часть накоплений может понадобиться в любой момент. Например, если из 500 тыс. рублей около 200 тыс. могут уйти на отпуск, ремонт или крупную покупку в ближайшие месяцы, эту сумму разумно держать на накопительном счете. Тогда деньги остаются в свободном доступе и при этом продолжают приносить доход. Оставшиеся 300 тыс. рублей можно разместить на вкладе, чтобы зафиксировать более понятные условия и ставку на определенный срок», — отметила Орлова.

По ее словам, другой вариант подходит тем, кто опасается ухудшения условий по сберегательным продуктам в будущем. В такой ситуации часть средств можно заранее положить на долгий вклад, чтобы закрепить ставку, а часть оставить на накопительном счете на случай непредвиденных трат, рекомендовала Орлова. Например, 400 тыс. рублей можно отправить на вклад, а 100 тыс. — оставить в свободном доступе, считает эксперт. По ее словам, это дает баланс между доходностью и финансовой подушкой.

Есть и более гибкая схема, когда сумма делится сразу на несколько частей, сказала Орлова. В этом случае, например, 200 тыс. рублей можно разместить на коротком вкладе, еще 200 тыс. — на более длинном, а 100 тыс. оставить на накопительном счете, уточнила Орлова. Такой подход удобен тем, что не приходится ждать окончания одного большого срока: часть денег освобождается раньше, и в этот момент можно заново оценить условия на рынке или использовать средства без потери дохода по остальным накоплениям, пояснила эксперт.

По ее словам, преимущество такой комбинации в том, что каждый инструмент решает свою задачу: вклад подходит там, где важны срок и фиксированная доходность, а накопительный счет полезен там, где нужен быстрый доступ к деньгам. Поэтому сочетание этих двух вариантов во многих случаях оказывается практичнее, чем попытка закрыть все задачи одним продуктом, считает Орлова.

«Если направить всю сумму только на вклад, можно потерять в гибкости. Если же хранить все деньги только на накопительном счете, есть риск, что ставка снизится и итоговый доход окажется ниже ожидаемого», — пояснила эксперт.

