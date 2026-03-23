Дмитриев рассказал о месте ЕС в очереди за российскими энергоносителями

Европейский союз (ЕС) находится в конце очереди за российскими энергоносителями. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«ЕС в конце очереди», — написал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию BRICS News о заключении сделок по энергетике в ходе официального визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию, который состоится 22-25 марта.

14 марта правительство РФ одобрило проект соглашения с Вьетнамом о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции (АЭС). Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Дмитриев заявил, что знает сценарий топливного кризиса в Европе.