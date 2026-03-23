ВСУ атаковали предприятие в Брянской области, есть пострадавшие

Украинский беспилотник атаковал предприятие «Мираторг» в поселке Сосница Севского района Брянской области, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«В результате намеренного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранены два сотрудника предприятия», — написал он, отметив, что их госпитализировали.
Кроме того, при атаке были повреждены два грузовых автомобиля.
В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Накануне в Росгвардии сообщили, что беспилотник пытался атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, когда он разговаривал с жителями села Смородино Грайворонского округа.
Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА, в результате чего беспилотник детонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет, заявили в ведомстве.
Ранее ВСУ атаковали вышку телецентра в Донецке.