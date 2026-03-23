Энергетический дисбаланс Земли достиг рекорда

Энергетический дисбаланс Земли достиг исторического максимума с 1960 года
Энергетический дисбаланс Земли в 2025 году достиг нового максимума. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Доклад «Состояние глобального климата» был опубликован во Всемирный день метеорологии 23 марта. Впервые в докладе энергетический дисбаланс Земли включен в число ключевых климатических показателей.

Энергетический баланс измеряет скорость поступления и оттока энергии из земной системы. При стабильном климате количество энергии, поступающей от Солнца, примерно равно количеству энергии, отходящей от него. Повышение концентрации парниковых газов, удерживающих тепло, — углекислого газа, метана и закиси азота — до самого высокого уровня за последние как минимум 800 тыс. лет нарушило это равновесие.

С момента начала наблюдений в 1960 году энергетический дисбаланс Земли увеличился, особенно за последние 20 лет. В 2025 году он достиг нового максимума, подчеркивается в докладе.

«Научные достижения улучшили наше понимание энергетического дисбаланса Земли и реальной ситуации, с которой сейчас сталкивается наша планета и наш климат. Деятельность человека все больше нарушает естественное равновесие, и мы будем жить с этими последствиями сотни и тысячи лет», — сказал генсек ВМО Селесте Сауло, отметив, что с каждым днем ​​погода становится все более экстремальной.

В докладе также указано, что более 91% избыточного тепла аккумулируется в океане, который служит важным буфером, предотвращающим повышение температуры на суше. Содержание тепла в океане достигло нового рекордного уровня в 2025 году, а темпы его потепления увеличились более чем вдвое в период с 1960-2005 по 2005-2025 годы.

Ранее ученые обнаружили признаки ускорения глобального потепления.

 
