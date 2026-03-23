В Приморье 12-летнего мальчика раздавило бревнами

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Приморье ребенка раздавило бревнами на складе
В Приморье возбудили уголовное дело по факту ЧП с 12-летним мальчиком на территории лесообрабатывающего предприятия в Арсеньеве, ребенка придавило упавшим бревном. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошел 22 марта на улице Вокзальной. По версии следствия, территория склада не была огорожена, доступ посторонних не ограничивали. Мальчик вместе с приятелем залез на штабель лесоматериала, бревна сдвинулись, одно из них упало на несовершеннолетнего. Спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Барнауле Алтайского края двое детей получили удар током — одного из них спасти не удалось. Мальчики забрались на крышу гаража, один из них поскользнулся и схватился за оголенный провод. От удара током ребенок потерял сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи не смогли реанимировать несовершеннолетнего. Второй подросток пытался помочь другу и получил ожог.

Ранее в Петербурге машина покатилась назад и раздавила пятилетнего ребенка.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!