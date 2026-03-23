Генсек НАТО Рютте рассказал, как США помогают Украине

США продолжают помогать Украине разведывательной информацией и обеспечивают поставки оружия в страну совместно с европейцами. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал в интервью CBS News.

«Что касается Украины, то США снова оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России и гарантируя, что у Киева есть все необходимое», — отметил Рютте.

В интервью Рютте также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией, и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп оказался единственным политиком, которому удалось выйти из «тупиковой ситуации» с президентом России Владимиром Путиным.

19 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия должна использовать свои боеприпасы в собственных целях, а не поставлять их на Украину.

Также в марте издание Politico писало, что Россия выдвинула США предложение, по которому Москва прекратит обмен разведданными с Ираном в обмен на то, что Вашингтон перестанет предоставлять Украине информацию о военных объектах РФ. Однако американская сторона отказалась, сообщило СМИ.

Ранее в конгрессе США рассказали о попытках втянуть Трампа в войну с Россией.