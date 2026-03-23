Над Россией за ночь уничтожили почти 250 украинских беспилотников

Минобороны сообщило о 249 сбитых дронах за ночь над регионами и морями России

Российские средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над разными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным министерства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.

Этой ночью емкость с топливом загорелась в порту Приморска в результате атаки беспилотника. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, с начала атаки средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили над регионом 35 БПЛА.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В пресс-службе сказали, что воздушная гавань работает в условиях ограничений воздушного пространства около восьми часов.

Ранее власти Белгородской области рассказали о последствиях ракетного удара ВСУ.