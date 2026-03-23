Стало известно, сколько россиян ведут учет доходов и трат

Четверть (24%) опрошенных россиян постоянно записывают доходы и расходы, а также планируют бюджет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 42% иногда смотрят на траты, но не учитывают их детально, а 33% предпочитают жить спонтанно.

Исследование выявило неоднозначное отношение россиян к формированию «подушки безопасности». Хотя большинство респондентов осознают важность накоплений, систематический подход к их созданию практикует далеко не каждый. 39% считают необходимым иметь денежные резервы на случай непредвиденных обстоятельств, 41% откладывают деньги, если получается, но не ставят это целью, а 20% предпочитают тратить свободные средства сразу.

Финансовую уверенность в завтрашнем дне чувствуют 21%, треть опрошенных (33%) ответили, что чувствуют себя стабильно комфортно. При этом 34% опрошенных признаются, что ощущают себя несколько неуверенно из‑за возможных колебаний на финансовом рынке, а 12% постоянно испытывают тревогу из‑за денежных вопросов.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

