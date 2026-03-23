Россиян предупредили об опасности прогулок без солнцезащитных очков весной

Россиянам не стоит гулять весной без солнцезащитных очков, поскольку это может привести к развитию катаракты и рака кожи на веках. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, в это время года нагрузка ультрафиолетом наиболее сильна, поскольку листья на деревьях еще не появились и укрыться от прямых солнечных лучей практически негде. При этом ультрафиолет обладает накопительным эффектом, предупредила врач. Если не защищать от него глаза, можно получить ожог сетчатки. Его признаками являются резкая боль, слезотечение, светобоязнь и ощущение появления песка в глазах.

«К тому же воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги повышают риск возникновения на веках рака кожи, ведь в этом месте она самая тонкая и уязвимая. А еще ускоряется помутнение хрусталика. Поэтому во время весенних прогулок важно не забывать о солнцезащитных очках», — отметила Шилова.

Врач уточнила, что солнцезащитные очки обязательно должны иметь УФ-фильтр, покупать их лучше в магазине оптики.

Офтальмолог клиники «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева до этого рассказала «Газете.Ru», что многие считают, что перфорационные очки, они же очки с дырочками или очки-тренажеры, улучшают зрение, помогают глазам «отдохнуть». Однако это миф — такие очки не помогают улучшить здоровье глаз, подчеркнула эксперт.

