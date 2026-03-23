ФСБ рассекретила документы к 120-летию контрразведчика «Смерш»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала на своем сайте архивные материалы к 120-летию со дня рождения советского военного контрразведчика «Смерш» Александра Вадиса.

Согласно опубликованным документам, он родился 23 марта 1906 года в деревне Триполье Киевской губернии в крестьянской семье. В 1918 году окончил три класса Киевской гимназии, после чего во время Первой мировой и Гражданской войн остался без крова и беспризорничал до 1920 года. Затем в рамках кампании по борьбе с детской беспризорностью он был поставлен на обеспечение в систему органов и войск Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР.

По информации ФСБ, в 1920–1922 годах Вадис стал воспитанником 2-го караульного батальона при Центральном правлении каменноугольной промышленности Донбасса. После расформирования батальона ему пришлось перебиваться случайными заработками, а в 1923–1924 годах он батрачил на кулаков в селе Конюшевка Липовецкого района Винницкой области.

С 1928 года Вадис служил добровольцем в Красной армии, и тогда же был принят во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков). С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. В марте 1943 года занял должность начальника управления контрразведки «Смерш» Центрального фронта, и в том же году был награжден орденом Отечественной войны II степени. С октября 1943 года по февраль 1944 года руководил управлением контрразведки «Смерш» Белорусского фронта.

Согласно материалам ФСБ, за время пребывания Вадиса с 20 мая 1943 года на Центральном фронте из частей фронта было изъято 2470 человек контрреволюционных элементов — изменников Родине, диверсантов и подобных лиц, 178 из которых были разоблачены как немецкие шпионы.

25 апреля 1944 года Вадису присвоили воинское звание «генерал‑лейтенант».

Ранее ФСБ рассекретила архивы о работе НКВД в Сталинграде.