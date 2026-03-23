ФСБ рассекретила документы к 120-летию контрразведчика «Смерш»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ФСБ опубликовала архивы к 120-летию контрразведчика «Смерш» Александра Вадиса
Wikimedia Commons

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала на своем сайте архивные материалы к 120-летию со дня рождения советского военного контрразведчика «Смерш» Александра Вадиса.

Согласно опубликованным документам, он родился 23 марта 1906 года в деревне Триполье Киевской губернии в крестьянской семье. В 1918 году окончил три класса Киевской гимназии, после чего во время Первой мировой и Гражданской войн остался без крова и беспризорничал до 1920 года. Затем в рамках кампании по борьбе с детской беспризорностью он был поставлен на обеспечение в систему органов и войск Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР.

По информации ФСБ, в 1920–1922 годах Вадис стал воспитанником 2-го караульного батальона при Центральном правлении каменноугольной промышленности Донбасса. После расформирования батальона ему пришлось перебиваться случайными заработками, а в 1923–1924 годах он батрачил на кулаков в селе Конюшевка Липовецкого района Винницкой области.

С 1928 года Вадис служил добровольцем в Красной армии, и тогда же был принят во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков). С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. В марте 1943 года занял должность начальника управления контрразведки «Смерш» Центрального фронта, и в том же году был награжден орденом Отечественной войны II степени. С октября 1943 года по февраль 1944 года руководил управлением контрразведки «Смерш» Белорусского фронта.

Согласно материалам ФСБ, за время пребывания Вадиса с 20 мая 1943 года на Центральном фронте из частей фронта было изъято 2470 человек контрреволюционных элементов — изменников Родине, диверсантов и подобных лиц, 178 из которых были разоблачены как немецкие шпионы.

25 апреля 1944 года Вадису присвоили воинское звание «генерал‑лейтенант».

Ранее ФСБ рассекретила архивы о работе НКВД в Сталинграде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
