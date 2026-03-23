КСИР «уволил» Трампа

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии Ирана) Эбрахим Зольфагари обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что глава Белого дома уволен. Запись его выступления опубликовало иранское агентство Tasnim.

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакома эта фраза. Спасибо за внимание к этому вопросу», — сказал Зольфагари.

Соответствующее обращение он произнес на английском языке.

Фраза «Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменным выражением Трампа, часто используемым им в социальной сети Truth Social.

21 марта Трамп пригрозил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Совфеде рассказали, какой урок преподал миру Иран.