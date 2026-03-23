Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в центре Москвы

Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

Как рассказали агентству в МЧС России, сотрудники ведомства спасли 19 человек, в том числе пять детей.

Незадолго до этого сообщалось, что пожар вспыхнул в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы. Возгорание произошло на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

