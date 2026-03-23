Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в центре Москвы

Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

Как рассказали агентству в МЧС России, сотрудники ведомства спасли 19 человек, в том числе пять детей.

Незадолго до этого сообщалось, что пожар вспыхнул в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы. Возгорание произошло на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

20 февраля на Новой Переведеновской улице в центре Москвы загорелся автосервис. По данным оперативных служб, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности.

10 февраля мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы. Также поступил и пострадавший.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.

 
