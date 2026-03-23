Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка

SHOT: в аэропорту Нью-Йорка произошло столкновение самолета с пожарной машиной
Telegram-канал «SHOT»

В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе, пострадали десятки человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о пассажирском судне Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express. Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия. Отмечается, что в результате столкновения пострадали десятки человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

В феврале экипаж рейса авиакомпании Scandinavian Airlines принял рулежную дорожку, предназначенную для движения самолетов на земле, за взлетно-посадочную полосу. По данным Daily Mail, инцидент произошел в аэропорту Брюсселя. Самолет разогнался и достиг скорости около 200 км/ч, прежде чем пилоты резко прекратили взлет.

В результате экстренного торможения самолет частично выехал на травяную зону, при этом тормоза перегрелись. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!