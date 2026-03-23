Самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка

В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе, пострадали десятки человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о пассажирском судне Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express. Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия. Отмечается, что в результате столкновения пострадали десятки человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

В феврале экипаж рейса авиакомпании Scandinavian Airlines принял рулежную дорожку, предназначенную для движения самолетов на земле, за взлетно-посадочную полосу. По данным Daily Mail, инцидент произошел в аэропорту Брюсселя. Самолет разогнался и достиг скорости около 200 км/ч, прежде чем пилоты резко прекратили взлет.

В результате экстренного торможения самолет частично выехал на травяную зону, при этом тормоза перегрелись. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку.