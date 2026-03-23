СМИ сообщили, что ЕС не делится информацией с Венгрией, опасаясь утечек в Россию

Евросоюз ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры стран объединения встречаются в небольших группах из-за подозрений в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В субботу газета Washington Post сообщила, что правительство Орбана поддерживает тесные контакты с Москвой на протяжении всего конфликта с Украиной. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х заявил, что Варшава давно подозревала Будапешт в том, что он в мельчайших деталях информирует Москву о заседаниях Совета ЕС.

По данным Politico, формального ответа ЕС на новые обвинения не последует из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля.

Опасения по поводу того, что Венгрия будет напрямую передавать информацию в Москву, стали причиной появления форматов встреч с лидерами-единомышленниками вместо проведения совещаний со всеми 27 членами ЕС, заявил изданию один из европейских правительственных чиновников.

«В целом не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных, более мелких форматах — E3, E4, E7, E8, Веймарская республика, NB8, JEF и т.д.», — сказал чиновник.

Цифры обозначают количество европейских лидеров в группе. В состав Веймарского альянса входят Франция, Германия и Польша. NB8 — это восемь стран Северной Европы и Балтии. JEF — это Объединенные экспедиционные силы, состоящие из 10 стран Северной Европы.

Один из неназванных европейских дипломатов заявил Politico, что в свете этих обвинений есть основания для засекречивания информации и документов со стороны ЕС. Хотя использование засекреченного статуса «не является панацеей», оно может «служить сдерживающим фактором против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам, добавил он.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС по кредиту Украине.