В Приморье обнаружили очень пухлого тигра

В Лазовском заповеднике, расположенном в Приморском крае, была сделана фотография толстого тигра. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищник попал в объектив фотоловушки.

По словам экспертов, это животное не страдает от лишнего веса — он просто хорошо поел.

21 марта генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что популяция амурского тигра, входящего в Красную книгу, в России составляет не менее 750 особей. По его словам, мониторинг ведется ежегодно на 25–30% ареала тигра.

18 марта в Приморье водитель снял тигра, который выбежал прямо к дороге. Животное заметили на трассе в Анучино ночью. На кадрах с места заметно, как хищник с опаской выглядывает из-под ограждения сбоку от дороги, но вскоре усаживается около проезжей части и без агрессии наблюдает за машиной. Некоторое время мужчина наблюдал за животным и пытался позвать его, как кошку.

Ранее в Приморье тигр напал на машину с людьми, мешавшими его ужину.